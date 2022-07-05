說謊縫嘴巴？嚴父懷疑國中兒說謊 拿針刺穿他雙唇

張姓男子獨自撫養14歲的國中兒，在今年1月元旦時因認為兒子說謊、沒確實洗澡，拿針刺穿兒子上、下嘴唇，兒子趁父親不注意逃離住所，尋求母親協助，張母向警方報案，新北地檢署今依傷害罪起訴張男。

檢警調查，張男離婚後獨自帶著就讀國中的兒子同住，但兒子頑皮，張男認為兒子難以管教，又不懂如何勸導，常以雙腳倒掛、腿槌敲腳趾、丟鐵盆、掃把毆打等不當方式體罰兒子。

今年元旦，張男認為兒子說謊、沒有確實洗澡，氣憤以針刺穿兒子上、下嘴唇，兒子被刺傷後逃離住所，向母親求救，由母親帶他報警驗傷，並對張男提告，新北市社會局亦介入了解。

檢方調查後，認為張男涉犯傷害罪嫌明確，依傷害罪起訴張男，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

新北市社會局表示，家防中心接獲通報後，立即訪視且確認男童遭受不當對待，協助男童轉移由其他家屬接手照顧，並協助聲請保護令，提供男童心理諮商及親職教育，以利家屬提供適當教養及照顧。另外，因父親之不當對待行為嚴重，故以市政府名義提出傷害罪之告訴，追究父親刑事責任。

據了解，男童因行為問題，張父多次管教但都說不動，事發當天張父因情緒起伏太大，才拿針線刺穿男童嘴唇，新北市府認為此行為涉及重大傷害，且超過合理管教範圍，才以市府名義對父親提出告訴。

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