快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說謊縫嘴巴？嚴父懷疑國中兒說謊 拿針刺穿他雙唇

聯合報／ 記者柯毓庭江婉儀／新北即時報導

張姓男子獨自撫養14歲的國中兒，在今年1月元旦時因認為兒子說謊、沒確實洗澡，拿針刺穿兒子上、下嘴唇，兒子趁父親不注意逃離住所，尋求母親協助，張母向警方報案，新北地檢署今依傷害罪起訴張男。

檢警調查，張男離婚後獨自帶著就讀國中的兒子同住，但兒子頑皮，張男認為兒子難以管教，又不懂如何勸導，常以雙腳倒掛、腿槌敲腳趾、丟鐵盆、掃把毆打等不當方式體罰兒子。

今年元旦，張男認為兒子說謊、沒有確實洗澡，氣憤以針刺穿兒子上、下嘴唇，兒子被刺傷後逃離住所，向母親求救，由母親帶他報警驗傷，並對張男提告，新北市社會局亦介入了解。

檢方調查後，認為張男涉犯傷害罪嫌明確，依傷害罪起訴張男，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

新北市社會局表示，家防中心接獲通報後，立即訪視且確認男童遭受不當對待，協助男童轉移由其他家屬接手照顧，並協助聲請保護令，提供男童心理諮商及親職教育，以利家屬提供適當教養及照顧。另外，因父親之不當對待行為嚴重，故以市政府名義提出傷害罪之告訴，追究父親刑事責任。

據了解，男童因行為問題，張父多次管教但都說不動，事發當天張父因情緒起伏太大，才拿針線刺穿男童嘴唇，新北市府認為此行為涉及重大傷害，且超過合理管教範圍，才以市府名義對父親提出告訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

張男認為兒子說謊，在今年元旦拿針刺穿兒子雙唇，被新北地檢署依傷害罪起訴。圖／聯合報系資料照
張男認為兒子說謊，在今年元旦拿針刺穿兒子雙唇，被新北地檢署依傷害罪起訴。圖／聯合報系資料照

傷害罪

延伸閱讀

勾搭女人不成爆口角 他持刀刺死勸架人判12年

中市社會局推初老健康課程 6堂課報名費100元

青年賺錢、存錢再獲20%利息 符合這條件快來申請

6歲女兒不聽話22歲媽趕下車 社會局：母未違反兒少法

相關新聞

影／趁外公午睡...屏東恆春5歲童疑好奇玩火 魂斷父母臥室

屏東縣恆春鎮恆南路1間1樓半磚造民宅今天下午發生火警，火勢侷限在詹姓屋主女兒和女婿4坪大的1樓臥房，消防隊雖很快撲滅，但...

說謊縫嘴巴？嚴父懷疑國中兒說謊 拿針刺穿他雙唇

張姓男子獨自撫養14歲的國中兒，在今年1月元旦時因認為兒子說謊、沒確實洗澡，拿針刺穿兒子上、下嘴唇，兒子趁父親不注意逃離...

北宜公路貨車「撞山壁墜落山坡」 駕駛失魂直說：什麼都記不得

67歲林姓男子今天下午開大貨車從北市往坪林送貨，卸貨返程途中自撞右側山壁，再失控偏移撞毀左側護欄，整輛車直接墜落山坡，十...

影／驟降大雨視線不良 台64線轎車自撞分隔島翻覆

新北市黃姓男子今天下午駕駛一輛汽車，行經台64線快速道路東向15.9公里時，突然天降大雷雨影響視線，不慎失控自撞中央分隔...

國道一號台中系統5車追撞回堵5公里 一名女子受傷送醫

國道一號台中系統路段今天傍晚發生追撞車禍，最少5車追撞，一名女子受傷送醫，追撞車禍造成國道豐原到后里段塞車，車流回堵約5...

女國中生不慎墜樓倒臥馬路 頂樓發現鞋子個人物品

台北市中山北路上一處6層高住宅，今天下午2時許，傳出女國中生墜樓案，女學生疑似從頂樓不慎墜落至大馬路，送醫急救宣告不治，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。