女國中生不慎墜樓倒臥馬路 頂樓發現鞋子個人物品

台北市中山北路上一處6層高住宅，今天下午2時許，傳出女國中生墜樓案，女學生疑似從頂樓不慎墜落至大馬路，送醫急救宣告不治，警方獲報到場，在頂樓發現女鞋和隨身物品，已通知家屬處理後事。

據悉，女國中生日前情緒不穩，曾有學校關懷輔導，今天她拜訪住在中山北路的親戚，不料，搭電梯離去後，卻獨自前往頂樓，約下午2時許，不慎墜落至1樓路面。

路人見女國中生倒臥馬路，狀急忙報案求助，救護車抵達後送往榮總，急救後下午3時許宣告不治。警方獲報後在住宅頂樓發現鞋子，及裝有個人物品的塑膠袋，全案已通知家屬到場。

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