影／驟降大雨視線不良 台64線轎車自撞分隔島翻覆

新北市黃姓男子今天下午駕駛一輛汽車，行經台64線快速道路東向15.9公里時，突然天降大雷雨影響視線，不慎失控自撞中央分隔島，隨即翻覆，所幸事發當下未波及其他路過人車，駕駛輕微擦挫傷，駕駛沒有酒駕，事故原因有待釐清。

據了解，黃姓男子（38歲）今天下午近2時許，獨自駕駛一輛汽車，行經新北市台64線快速道路東向15.9公里處，因天降滂沱大雨影響視線，導致黃男不慎失控自撞中央分隔島後翻覆。事發當下沒有波及其他路過人車，駕駛自行爬出車外，隨即打電話連繫拖吊車到場協處。