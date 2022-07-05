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影／驟降大雨視線不良 台64線轎車自撞分隔島翻覆

聯合報／ 記者林昭彰曾伯愷／新北即時報導

新北市黃姓男子今天下午駕駛一輛汽車，行經台64線快速道路東向15.9公里時，突然天降大雷雨影響視線，不慎失控自撞中央分隔島，隨即翻覆，所幸事發當下未波及其他路過人車，駕駛輕微擦挫傷，駕駛沒有酒駕，事故原因有待釐清。

據了解，黃姓男子（38歲）今天下午近2時許，獨自駕駛一輛汽車，行經新北市台64線快速道路東向15.9公里處，因天降滂沱大雨影響視線，導致黃男不慎失控自撞中央分隔島後翻覆。事發當下沒有波及其他路過人車，駕駛自行爬出車外，隨即打電話連繫拖吊車到場協處。

轄區警方獲報派員趕抵，黃男座車已準備拖離現場。警方詢問黃男事故原因，黃男低調表示，因大雨影響行車視線釀禍，隨後警方對黃男施以酒測值為0，黃男無須警方協助、送醫，警方抄登資料隨後讓黃男離開。

台64線15.9公里一車自撞翻覆，所幸駕駛輕微擦挫傷無礙。圖／新北交控
台64線15.9公里一車自撞翻覆，所幸駕駛輕微擦挫傷無礙。圖／新北交控
台64線15.9公里一車自撞翻覆，所幸駕駛輕微擦挫傷無礙。記者曾伯愷／翻攝
台64線15.9公里一車自撞翻覆，所幸駕駛輕微擦挫傷無礙。記者曾伯愷／翻攝

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