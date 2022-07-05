影／七期號誌3度故障釀2車禍 大貨車被撞翻3人傷
台中市西屯區青海路、黎明路交通號誌從昨天下午3時至今天清晨7時許，有三度故障，期間該路口發生兩起大小車禍，其中李姓男子駕駛的貨車在行經該路口時，與楊姓男子的轎車發生碰撞，貨車遭撞後，側翻在地，造成駕駛、乘客3人受傷，詳細肇因待交大事故組釐清。
西屯區青海路、黎明路的路口的兩側號誌燈從昨天下午3時許故障，沒有顯示燈號，第六警分局西屯所警員獲報後，前往測試後修復，晚間9時許時，燈號又故障，當時駕駛貨車的李姓男子（43歲）與駕駛轎車的楊姓男子（56歲）因到路口時都未減速而碰撞，貨車側翻在地，造成駕駛、乘客3人受傷。
第六警分局交通分隊到場調查，雙方都受到輕傷，無生命危險，駕駛都無酒駕，初判肇事原因為未依規定減速、讓車釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
第六警分局交通分隊表示，除了昨天晚間9時許的車禍之外，今天清晨7時許，該路口的號誌燈又故障，有發生一起轎車撞機車的小事故，但都無大礙，後來燈號即恢復正常，未再傳出故障狀況。
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