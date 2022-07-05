快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

影／七期號誌3度故障釀2車禍 大貨車被撞翻3人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區青海路、黎明路交通號誌從昨天下午3時至今天清晨7時許，有三度故障，期間該路口發生兩起大小車禍，其中李姓男子駕駛的貨車在行經該路口時，與楊姓男子的轎車發生碰撞，貨車遭撞後，側翻在地，造成駕駛、乘客3人受傷，詳細肇因待交大事故組釐清。

西屯區青海路、黎明路的路口的兩側號誌燈從昨天下午3時許故障，沒有顯示燈號，第六警分局西屯所警員獲報後，前往測試後修復，晚間9時許時，燈號又故障，當時駕駛貨車的李姓男子（43歲）與駕駛轎車的楊姓男子（56歲）因到路口時都未減速而碰撞，貨車側翻在地，造成駕駛、乘客3人受傷。

第六警分局交通分隊到場調查，雙方都受到輕傷，無生命危險，駕駛都無酒駕，初判肇事原因為未依規定減速、讓車釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第六警分局交通分隊表示，除了昨天晚間9時許的車禍之外，今天清晨7時許，該路口的號誌燈又故障，有發生一起轎車撞機車的小事故，但都無大礙，後來燈號即恢復正常，未再傳出故障狀況。

台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供
台中市西屯區青海路、黎明路的號誌故障，昨晚9時許一輛貨車行經路口時，欲令輛轎車碰撞，貨車被撞到側翻倒地。圖／讀者提供

車禍 台中市

延伸閱讀

高雄男到台南試乘改裝轎車 擅改排氣管遭警開罰

影／大貨車國道爆胎毫無察覺 害11輛車遭殃車毀險追撞

影／國3龍井段大貨車撞故障車釀禍 1駕駛送醫不治

悚！高雄單車嬤停大貨車前 綠燈起步被撞倒 幸逃死劫

相關新聞

住家裝潢除蟲沒清場 4歲女童吸入農藥中毒身亡

高雄鼓山區劉姓屋主委託林姓、陳姓男子到府除蟲，當晚劉男、劉妻、小女兒及劉妻胞妹因吸入除蟲藥劑，呼吸急促送醫，經急救後，4...

影／七期號誌3度故障釀2車禍 大貨車被撞翻3人傷

台中市西屯區青海路、黎明路交通號誌從昨天下午3時至今天清晨7時許，有三度故障，期間該路口發生兩起大小車禍，其中李姓男子駕...

匯款「朋友」帳戶合資炒房？警攔六旬男保住老本500萬

彰化縣劉姓男子同意友人提議炒房，要匯款500萬元到友人帳戶作為合資購買台中市七期房屋的資金，銀行行員暗中通知警方阻詐，劉...

北車附近補習班 傳女研究生墜樓亡

一名23歲黃姓女國立大學碩士班研究生，在昨天晚上7點多時，於台北車站附近補習班墜樓，警消獲報到場將將黃女送醫，可惜仍急救...

屏東恆春民宅火警 6歲男童無呼吸心跳送醫

屏東縣消防局今天下午1時36分接獲恆春鎮恆南路17號民宅發生火警，派遣恆春、車城、墾丁及第4大隊共計人車10車18人前往...

國道旁濫倒30噸事業廢棄物 警調監視器追查中

苗栗縣通霄鎮緊鄰國道3號通霄交流道前的上方丘陵地，產業道路旁上月底有民眾發現路旁，遭人濫倒1車30噸事業廢棄物 ，縣環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。