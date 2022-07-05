119急救及後送危急病患 消防署：可至就近醫院

新北市政府已提供恩恩案正式報告給中央流行疫情指揮中心。消防署今天說，119執行急救及後送危急病患可依法送往就近適當醫院收治，不須等當地衛生機關指定醫院後才派遣。

各界關切新北市2歲童恩恩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡案是否延誤就醫，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，指揮中心也請新北市政府提供正式報告以還原事實經過，指揮官陳時中4日表示已收到資料，初步了解其中一兩點需要請新北市府再澄清。

關於此案，消防署今天透過新聞稿表示，不分平時或疫情期間，119都是民眾需要緊急救護時的專線，當急重症病人需緊急救護時，119會研判病人狀況的危急程度，立即派遣救護人員穿著適當防護裝備前往施救，並將病人送往就近適當醫院。

消防署指出，各縣市消防局119指揮中心的主要任務為受理報案，以及出勤的派遣與管制。

關於緊急救護部分，依緊急醫療救護法規定，包括有24小時受理緊急救護申請、指揮消防隊執行到院前緊急救護，並聯絡醫院接受緊急傷病患等；至於後送醫院的部分，則以就近適當醫療機構為原則。

消防署說明，119指揮中心在受理民眾送醫請求時，若確認是危急狀況，應指示救護人員前往，依法送往就近適當醫院收治並通知接收醫院預作準備，不須等到當地衛生機關指定醫院後才進行派遣。

另外，民國110年6月1日函頒的「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」同樣也是秉持緊急救護的精神。

消防署表示，當119受理民眾自述為「快篩陽性或確診者」請求送醫時，應先確認是否符合「意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶胸痛」等任一症狀，並立即通知最近適當單位著標準防護等級裝備前往，「同時」積極連絡衛生機關指定後送醫院。

消防署說，「倘未及於準備後送前指定醫院收治，則送往就近適當醫院」，並請救災救護指揮中心（科）務必事先通知接收醫院預為準備。