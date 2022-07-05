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匯款「朋友」帳戶合資炒房？警攔六旬男保住老本500萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣劉姓男子同意友人提議炒房，要匯款500萬元到友人帳戶作為合資購買台中市七期房屋的資金，銀行行員暗中通知警方阻詐，劉男起初不相信朋友詐騙他，經趕到的員警再三勸說簽訂買賣契約書才對雙方有保障，他如夢初醒，感謝員警提醒。

警方調查，六旬劉男昨下午趕在銀行停止當日營業之前，到土銀員林分行填單要匯款500萬元到友人帳戶，銀行行員查看「受款帳戶使用狀況」，發現對方帳戶金流出入異常，即一方面勸說劉男想清楚，一方面暗中通知莒光派出所，員警趕到時，劉男已填好匯款單，還告訴警方被銀行行員「阻撓」匯款。

劉男不肯透露如何認識這名友人，僅承認「認識一段時間」常討論理財事情，友人提議合資購買台中市七期房屋，轉手即可獲利，但合資炒房的匯款不能匯進公司帳戶，以免產生投資交易稅，所以友人要求匯入指定的個人帳戶避稅。

趕到銀行關懷劉男的員警周俊誠、歐繐菁勸說劉男，跟別人合資購買不動產應該經過公證或代書制定買賣契約，有憑有據比較有保障，平白匯款給別人，萬一朋友翻臉不認帳，一口咬定「欠錢來還錢」，甚至更慘的遇上詐騙集團收到匯款提領一空消失無蹤，到時將後悔莫及。劉男恍然大悟，撕毀匯款單同時向員警道謝。

員林分局長楊志傑今天指出，網際網路社群（臉書、IG）上不時出現高投報率、穩賺不賠等假投資網站廣告，也有來電或傳簡訊邀請討論投資理財，當取得被害人信任時就用各種藉口詐騙，雖然手法老套卻總有民眾不察上當，如果遇到類似情形，民眾可撥打165反詐騙專線或到附近派出所尋求協助。

員林警分局莒光派出所員警勸阻劉姓男子匯款500萬元。圖／員林警分局提供
員林警分局莒光派出所員警勸阻劉姓男子匯款500萬元。圖／員林警分局提供
員林警分局莒光派出所員警周俊誠、歐繐菁勸說劉男放棄匯款。圖／員林警分局提供
員林警分局莒光派出所員警周俊誠、歐繐菁勸說劉男放棄匯款。圖／員林警分局提供
員林市劉姓男子接到友人指示把500萬元匯入這個帳號。圖／員林警分局提供
員林市劉姓男子接到友人指示把500萬元匯入這個帳號。圖／員林警分局提供

詐騙集團 理財

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