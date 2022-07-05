北車附近補習班 傳女研究生墜樓亡

一名23歲黃姓女國立大學碩士班研究生，在昨天晚上7點多時，於台北車站附近補習班墜樓，警消獲報到場將將黃女送醫，可惜仍急救無效死亡；事後警方未在現場發現遺書，墜樓原因仍不明，有待警方釐清。

據了解，黃女就讀於某國立大學公共工程研究所，在台北唸書，昨天晚上7點多時，黃女獨自到考研究所時，就讀過的補習班11樓，再翻過安全梯後，因不明原因墜落到中庭，現場未發現遺書。

警消獲報到場，趕緊將黃女送醫，只是在搶救30分鐘後仍由醫院宣告不治身亡。黃女父親到現場後哭紅了雙眼，表示他也不清楚女兒墜樓原因。至於黃女死因，還有待警方釐清。

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