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國道旁濫倒30噸事業廢棄物 警調監視器追查中
苗栗縣通霄鎮緊鄰國道3號通霄交流道前的上方丘陵地，產業道路旁上月底有民眾發現路旁，遭人濫倒1車30噸事業廢棄物 ，縣環保局到場稽查後，全案移由警方調查，但至今仍無具體線索。
警方指出，遭濫倒廢棄物地點雖然緊鄰國道圍籬不到20公尺，從通霄交流道旁產業道路上去也只需5分鐘車程，但地處福源、內湖里交界的偏僻山林地，平常經過人車稀少，沿線更沒有監視器，追查違法行為人困難重重，只能調閱鄰近路口監視器逐一過濾可疑車輛。
縣環保局廢棄物管理科長賴意正表示，當天獲報派員前往稽查發現，現場多為布料及塑料事業廢棄物，數量約有30噸，目前已依違反事業廢棄物清理法移交警方調查，待查獲行為人後由檢方認定，若無需保全證據再行清除。
地方民眾痛批：「真的很可惡！」還好是無毒事業廢棄物，但仍會汙染山林環境，希望能儘速清除；警方則呼籲，請鄉親特別注意可疑人車，如發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，
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