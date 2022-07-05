環保局查廢棄車輛驚見「木乃伊」 今偵破真實身分

彰化縣環保局清查廢棄車輛，上月21日比對照片時驚見某輛車內疑似有人。警方據報趕到現場，確認車內確實有人而且已變木乃伊，經過警方清查、過濾和排除相似人口並作DNA比對，確定死者是57歲蔡姓男子，無他殺嫌疑，警方通知家屬領回。

彰化縣環保局清查廢棄車輛，程序上先貼公告請車主處理，再複查處理狀況，結果在上個月17日複查大村美港路一段的大排旁邊一輛廢車毫無動靜，於是按規定從正面、側面、後面拍照，沒想到整理照片進行後續處理時，看到照片裡的車子副駕駛座好像有人，連忙報警處理。

警方接獲報案趕到現場，打開車子一看果然副駕駛座有一名男子，已變成乾屍，看不出實際年齡，身上沒任何證件和可供辨識身分的物品。

員警從車輛安全氣囊爆開研判是事故車，調閱相關車籍資料，找到當時拖吊回廠的附近一家車廠。車廠業者向員警表示，半年前拖回這輛事故小黃，打算維修後出售，因車鎖壞了。不清楚何時有人進入車內更不知有人死在車內。