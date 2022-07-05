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欠下850萬元債務遭囚10天 他趁與嫌外出逃跑

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名李姓男子因850萬元債務問題，遭黃姓、林姓男子帶走，並押往飯店待了10天，李男趁著黃男、林男外出超商早餐時，趁機向店員求救逃離；事後李男到萬華警分局報案，警方找來黃、林到案，警詢後依妨害自由送辦。

據了解，29歲的李男，因從事生意，向友人借了850萬元，結果事後李無法償還，直到上月黃男（31歲）、林男（23歲）找上李男，雙方約上月22日在龍山寺附近見面。

只是見面後，黃男、林男就將李男帶往萬華區某飯店，期間都由林男看管著李男，直到本月2日，李在黃、林外出買早餐時，要求一同外出，黃、林答應下，李才趁機向超商店員求救，報警處理。

萬華警分局康定派出所員警獲報趕到現場，當場逮到林男與黃男，只是2人辯稱是「為了保護李男」，但警方懷疑黃、林供詞避重就輕，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。

李男趁外出時逃跑。記者邱奕能／翻攝
李男趁外出時逃跑。記者邱奕能／翻攝

早餐 超商 龍山寺

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