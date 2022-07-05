住家裝潢除蟲沒清場 4歲女童吸入農藥中毒身亡

高雄鼓山區劉姓屋主委託林姓、陳姓男子到府除蟲，當晚劉男、劉妻、小女兒及劉妻胞妹因吸入除蟲藥劑，呼吸急促送醫，經急救後，4歲女童宣告不治，劉妻胞妹也受重傷，高雄地檢署發現林男、陳男使用的藥劑，含有農藥「磷化鋁」成分，但兩人卻無專業除蟲證照，當天也未清場，偵結依過失致死罪起訴。

檢方調查，劉男、劉妻、劉妻胞妹及小女兒同住鼓山區裕誠路住家。去年10月，劉男發現屋內的木作裝潢遭蟲蛀，請裝潢公司協助處理，裝潢公司受託後，找來林姓男子協助除蟲。

去年10月18日上午9時許，林男攜未成年的兒子、陳男到劉男住處，將遭蟲蛀的裝潢用塑膠袋包好後，以「燻蒸法」將含有磷化鋁的農藥揮發除蟲。

當晚劉男回家後，雖然發現屋內有「殺蟲劑」味道，但不以為意，沒想到隔天凌晨，屋內4人突然感到身體不適，有胸悶、呼吸急促、嘔吐等現象，4人緊急跑到高醫急救。

年僅4歲的小女兒住院1天，病情急轉直下，急救後宣告不治。劉妻胞妹也因吸入過多磷化鋁，出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等傷害。後來警方報警檢方相驗，經解剖確認女童死因吸入過多「磷化鋁」中毒，導致肺、心、腎、腦多重器官壞死身亡。

檢方偵辦時，林男、陳男、林姓少年等人坦承沒有「室內設燻蒸成品農藥磷化鋁代噴人員技術證書」，就在劉男住處以燻蒸法除蟲。