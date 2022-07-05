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女清潔工萍水相逢愛上醫院技術員 騷擾5年警告誡送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子曾擔任醫院清潔工，任職期間認識年齡相仿的男技術員，一見鐘情，但男子對林女並無意思，林女離職後，持續以上下班盯哨、傳送愛意簡訊方式，表達心意，男子不堪其擾，經跟騷法上路後，報警法辦。台中市警局表示，跟騷法上路滿月，受理40件，其中26件已書面告誡，另有6件移送台中地檢署。

據查，林姓女子年近40歲，在5年前曾在台中市某醫院擔任清潔工，任職期間喜歡上同年齡層的男技術員，林女離職之後，仍會不斷在醫院騎樓等候男子上下班，時間有清晨5時許，也有深夜凌晨時分，另外林女也會傳送訊息表達心意，讓男子不堪其擾，經跟騷法在上月1日上路後，男子即向台中市警局報案，警方也已書面告誡，。

台中市警局婦幼隊表示，跟騷法上路已滿月，經統計目前受理40件案件，排除家暴法或其他刑案類型後，構成跟騷法的案件數有26件，都已開出書面告誡，另外有6件已移送台中地檢署偵辦，經分析案件類型，被害人有9成是女性，行為態樣以「通訊騷擾」行為最高，其次是「尾隨接近」，對象以朋友居多，也不乏在職場認識的同事，或是在餐廳萍水相逢的工作人員等。

台中市婦幼隊說，26件書面告誡的案件當中，犯案情節包括，持續傳送訊息通訊騷擾、在被害人工作處所外盯梢、尾隨接近被害人到住家等，更甚有扮演消費者，時常至對方工作地點消費、又或是在被害人搭乘公車處等待，製造各種「巧遇」對方的機會等。

婦幼隊長高嘉陽說，跟騷法規範8大行為態樣，包括監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等，若還有針對特定人反覆或持續、與性或性別有關、違反意願、使人心生畏怖等4大要件，即可能觸法。

台中市警局長蔡蒼柏說，民眾若遇到有任何跟騷行為，應立即報警處理，在能力範圍下做適度蒐證，警察單位可依證據啟動偵查、書面告誡機制、協助向法院聲請保護令，若是現行犯的話，警察可以依照現行犯逮捕，而如果情節較為嚴重，檢察官也有權在第一時間向法院申請預防性羈押。

跟騷法上路滿月，台中市警局受理40件，其中26件書面告誡，6件移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警局提供
跟騷法上路滿月，台中市警局受理40件，其中26件書面告誡，6件移送台中地檢署偵辦。圖／台中市警局提供
台中市林姓女子愛慕同職場的男技術員，上下班盯哨、傳送訊息表達愛意，時間長達5年，警方已函請檢方偵辦。示意圖／台中市警局提供
台中市林姓女子愛慕同職場的男技術員，上下班盯哨、傳送訊息表達愛意，時間長達5年，警方已函請檢方偵辦。示意圖／台中市警局提供

台中市 跟騷法

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