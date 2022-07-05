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持萬用鑰匙搜刮娃娃機台錢箱 男遭逮辯：鑰匙撿來的

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄31歲蔡姓男子月前持一把萬用鑰匙到娃娃機店內行竊，過程中，在店內隨意打開3台機台搜刮進萬元的硬幣；事後台主發現遭竊報警，警方掌握身分，通知蔡男到案，卻屢次未出面，便在昨天持拘票到住處逮人；警詢後，將他依竊盜罪移送。

6月22日凌晨3時，蔡男騎機車前往楠梓區藍田路的娃娃機店內，隨後便拿著一把萬用鑰匙，分別將3台娃娃機台的零錢箱打開，並搜刮裡面大量硬幣；事後台主發現遭竊，損失初估近萬元，憤而到楠梓警分局加昌派出所報案。

警方獲報後，調閱監視器，認為蔡男涉有重嫌，便通知人到案說明；豈料，他卻屢次通知都未到案，員警只好向地檢署聲請拘票，於昨天持拘票將前往住處逮人。

起初，蔡男否認犯行，直到警方出示相關證據，才坦承犯案；他還辯稱，行竊用的萬用鑰匙是「路上撿到的」，且在犯後，已將竊得的零錢全數花完。警詢後，將他依竊盜罪移送。

警方提醒，娃娃機等選物販賣機因無專人看守，易成為歹徒下手目標，建議業者加強防盜措施，並加裝監視器，避免財產遭竊。

高雄31歲蔡姓男子持萬用鑰匙到娃娃機店內行竊，昨天警方持拘票到住處逮人，將他依竊盜罪移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲蔡姓男子持萬用鑰匙到娃娃機店內行竊，昨天警方持拘票到住處逮人，將他依竊盜罪移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲蔡姓男子持萬用鑰匙到娃娃機店內行竊，昨天警方持拘票到住處逮人，將他依竊盜罪移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲蔡姓男子持萬用鑰匙到娃娃機店內行竊，昨天警方持拘票到住處逮人，將他依竊盜罪移送。記者陳弘逸／翻攝

娃娃機 監視器 竊盜

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