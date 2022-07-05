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緊急救護新利器 台南消防救護人員備配電動骨針救人
科技日新月異使得急救器材不斷推陳出新，電動骨針可讓救護員在無法順利為病患靜脈注射時，能儘早給予急救藥物，提升心肺功能停止患到院前急救成功率。台南市消防局採購8組電動骨針，將配發至高級救護分隊使用，今天上午9點至12點在局本部辦理訓練。
台南市消防局近年致力推廣院前OHCA(到院前心肺功能停止)患者現場，若有高級救護技術員出勤，必須建立靜脈輸液並給藥，讓患者提高存活率。
經統計，台南市到院前OHCA給藥比例，從2018年的6%，提高到2021年的47.15%，因此在2021年台南市的急救成功率達到31.87%，雖說每個環節都很重要，但持續的讓第一線同仁保有救護熱忱是相當重要的。
有鑑於此，為了讓救護人員在現場可以更輕鬆給藥，台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於昨天和今天辦理訓練。
消防局局長李明峯表示，他在去底就指示動用預備金採購電動骨針，並交辦要儘速完成。就是知道這項利器可以有效提升到院前的給藥率。
據了解，電動骨針主要的施打位置在小腿處的近端脛骨或是肩膀處的肱骨頭上，對到院前的救護技術人員而言，有著操作容易、成功率高等優點，且只要反覆練習，施打成功率可達98%。
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