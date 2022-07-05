緊急救護新利器 台南消防救護人員備配電動骨針救人

科技日新月異使得急救器材不斷推陳出新，電動骨針可讓救護員在無法順利為病患靜脈注射時，能儘早給予急救藥物，提升心肺功能停止患到院前急救成功率。台南市消防局採購8組電動骨針，將配發至高級救護分隊使用，今天上午9點至12點在局本部辦理訓練。

台南市消防局近年致力推廣院前OHCA(到院前心肺功能停止)患者現場，若有高級救護技術員出勤，必須建立靜脈輸液並給藥，讓患者提高存活率。

經統計，台南市到院前OHCA給藥比例，從2018年的6%，提高到2021年的47.15%，因此在2021年台南市的急救成功率達到31.87%，雖說每個環節都很重要，但持續的讓第一線同仁保有救護熱忱是相當重要的。

有鑑於此，為了讓救護人員在現場可以更輕鬆給藥，台南市消防局今年採購8組電動骨針，預計配發至所屬高級救護分隊全面使用，並於昨天和今天辦理訓練。

消防局局長李明峯表示，他在去底就指示動用預備金採購電動骨針，並交辦要儘速完成。就是知道這項利器可以有效提升到院前的給藥率。