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誤將30萬當玻璃垃圾丟棄 婦人急報案捷警尋回

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

一名婦女日前把30萬元現金當作垃圾，進入捷運站後便順手丟棄在垃圾桶內，被其他民眾發現，並通報北市捷運警察隊，失主發現現金遺失也報警，警方調閱影像比對，也發現失主曾回捷運站內尋找，最後將現今順利還給失主。

捷警隊表示，日前擔服守望勤務時接獲通報，有民眾於北捷南京三民站垃圾桶內拾獲新台幣30萬元，希望捷警協助找尋失主，經調閱相關影像過濾比對，終於順利將現金發還失主。

捷警隊指出，民眾在南京三民站垃圾桶內發現有一牛皮紙袋內捆著千元鈔票，經點鈔機清點共計新台幣30萬元整。捷警獲報後電詢松山線沿線轄區派出所皆未有民眾因遺失現金報案，經調閱站體監視器，於20時許，一位女性旅客自2號出口進站後，左手疑似持牛皮紙袋隨意丟進垃圾桶後，便搭往新店方向列車離去。

捷警隊說，隔日凌晨0時15分許，末班列車已駛離，失主返回南京三民站，慌張地跑往圾垃桶尋找丟棄之牛皮紙袋，警方經由監視器畫面比對穿著，確認當事人為同一人，再詢問搭車路線、票證、牛皮紙袋樣式、文字說明及袋內現金金額皆正確。

失主說明，為了準時交付貨款，提領現金30萬裝進牛皮紙袋內，上班整理物品時，不慎打破玻璃杯，並以牛皮紙袋包覆，晚間搭捷運返家途中，誤把裝現金之牛皮紙袋當垃圾直接丟棄捷運站內垃圾桶內。

北市捷警隊說，若今日是自己遺失30萬，必定也會非常著急，希望能夠盡速將遺失物歸還失主，旅客心中懸著一顆心終於可以放下，能協助旅客尋回遺失物的喜悅，使員警心中充滿成就感。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運勿將廢棄物品丟棄於捷運站垃圾桶，另丟廢棄物品前應再三確認，避免因一時疏忽造成財物損失。

失主不小心把裝有現金的牛皮紙袋當成玻璃，隨手丟棄在捷運站內的垃圾桶，報警後成功尋回。圖／北市捷警隊提供
失主不小心把裝有現金的牛皮紙袋當成玻璃，隨手丟棄在捷運站內的垃圾桶，報警後成功尋回。圖／北市捷警隊提供

失主 捷運

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