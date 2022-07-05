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女子遺失智慧手表1年後 拾得者竟要求解鎖

中央社／ 新北5日電

圖為Apple Watch示意圖。 路透
圖為Apple Watch示意圖。 路透

遺失物超過半個月沒認領，根據民法規定，會由「拾得者」取得物品所有權，吳姓女子1年前遺失Apple Watch到警局報案，但日前拾得者聯繫她，並要求解鎖，讓她很傻眼。

吳女向中央社記者表示，1年前遺失Apple Watch後曾到警局報案，也常上網關切遺失物公告拾獲情形，但日前卻接到另名女子透過臉書聯繫，撿到她的手表，讓她剎那以為終於物歸原主。

可是下一秒卻讓她很傻眼，因為這名女子說，她媽媽撿到手表交給派出所，後來警方通知已過半年公告期，所有權已歸她們所有，她媽媽很喜歡這個手表，但因手表有設置「遺失公告」機制，因此願有所補貼並請她解鎖，這讓她不滿並向媒體投訴。

她表示，手表內有她的個資，警方沒把遺失物歸還，還把手表給了第3人，這樣就讓報案就失去了意義。透過手表經銷人員告知， 設遺失公告機制後，一打開手表就能得知她的連絡方式。

她表示，手表送給拾得者也沒關係，畢竟3C產品過了1年就沒有很高價值，但若是其他人遺失更貴重物品，卻被警方鎖在倉庫後半年歸拾得者所有，這會讓失主更為心痛，因此，她不排除提國賠凸顯法令上漏洞，希望未來能有所修正並減少遺憾發生。

警方表示，依規定受理失物登記，但品名礙於系統會受到侷限，報案時，登記的遺失物品名是「鐘表」，派出所登記智慧型手表，警方依規定負責保管，沒辦法一一比對。

警方表示，依內政部警政署104年10月23日警署刑司字第1040147437號函示意旨，員警對於民眾拾得之手機或行動裝置之失物招領、認領及保管等事宜，依法不得開啟。

警方表示，包括未上鎖手機之直接進入、已上鎖手機之正常解鎖登入或外力破解進入，進而查找、翻尋、刪除、清空或重置其內部數位資料（訊）檔案。因此，警方都是依拾得物規定受理、公告、發還拾得物，在處置作為上並無疏失。

失主 國賠 蘋果

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