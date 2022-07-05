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貧父攜罕病兒「一起走」5天後甦醒 法官認其情可憫免刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高姓父子2人相依為命，去年3月高父車禍撞死人被判刑7月，他擔心面臨高額賠償金，返家後企圖輕生，罕病兒知道也不想獨活，父子相偕輕生，由父親協助，但兩人5天內二度輕生又奇蹟般甦醒，打消輕生念頭。高雄地方法院審理後，依謀為同死而受託殺本人未遂罪，判高父6月徒刑，但考量高父其情堪憫，依刑法規定免刑。

判決指出，高父與兒子兩人居住在高雄市三民區一棟大樓，由於兒子罹患罕病，平常由高父負責照護，兩人依靠政府補助金度日。

去年3月，高父騎三輪車外出，在高雄市自立一路、綏遠二街與人發生車禍，對方因頭部外傷、雙側顱內出血，腦部受到重傷，送醫急救後宣告不治，一審高父被判刑8月，得入監，對方另提民事求償索賠。

一審判決出爐後，高父擔心未來得面臨高額求償金，對於家庭困境恐雪上加霜，去年10月20日回家後，萌發輕生念頭，在家的兒子發現老父企圖輕生，也不願獨活，父子討論後共謀輕生，當晚由高父先餵兒藥，自己再服藥等候死神到來。

只是隔天兩人奇蹟般甦醒，兒子發現父親死意甚堅，企圖再輕生，央求父親以相同方式了結他的生命，高父不忍兒子獨活，持水果刀割破兒子頸部，之後再以刀刃割傷自己右頸。

高父原以為失血過多就能結束生命，沒料昏迷4天後，竟在屋內奇蹟般甦醒，他發現兒子還有生機，隨即放下尋死念頭，通報119趕緊將兒子送醫，父子經急救後，倖免於難，輕生念頭就此打消。

院方事後通報警方處理，員警在屋內扣得行凶的水果刀一把，警詢後移送高雄地檢署偵辦，檢方依謀為同死而受託殺本人未遂罪，將高父起訴，但建請法官免除其刑。

高雄地方法院審理時，法官認為高父僅因經濟狀況不佳，就決定和兒子共謀輕生，不僅危害兒子身心健康，對社會也有不良示範，依謀為同死而受託殺本人未遂罪，判高父6月徒刑。

但法官考量兒子是因罹患罕病，長期由高父獨自照顧，才會在得知父親尋求輕生後，不願獨活，尋求父親協助，依發生原因、環境等，認為無再課以刑責必要，因此依刑法275條第4項規定，免除高父徒刑。高父免入監。

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高姓男子企圖輕生，兒子知道後也不願獨活，兩人5天內輕生兩次都奇蹟甦醒，送醫後倖免於難，高父雖被判刑，但法官考量高父其情堪憫，依刑法規定免刑。急診示意圖。記者張議晨/攝影
高姓男子企圖輕生，兒子知道後也不願獨活，兩人5天內輕生兩次都奇蹟甦醒，送醫後倖免於難，高父雖被判刑，但法官考量高父其情堪憫，依刑法規定免刑。急診示意圖。記者張議晨/攝影

車禍 高雄市

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