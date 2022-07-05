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父住院卻買彩券賺醫藥費？ 桃園婦掏4萬救急險成冤大頭
桃園市觀音區一名婦人6月底在通訊軟體上認識一名男網友，對方聲稱父親生病住院，需要手術費，慫恿她購買保證中獎的彩券，事後再平分，她信以為真，差點臨櫃匯出4萬元，所幸被行員、員警機警察覺並阻止。
大園警分局指出，草漯派出所昨天12時許接獲轄內郵局通報，稱有一名婦人欲臨櫃匯款4萬元，但行員詢問她匯款原因及受款人是誰，婦人均說不清楚，疑似遭到詐騙；草漯所警員蕭凱、劉冠廷及實習生徐崇恩獲報前往了解。
張姓婦人（52歲）向警方表示，自己在通訊軟體上認識一名男網友，對方聲稱父親因心臟病住院，需要大筆手術費，並稱有保證中獎彩券，要她代為下注4萬元，中獎後平分。
員警發現，張婦與網友6月底才認識，兩人聊不久，但對方以甜言蜜語讓她卸下心防，顯然是常見詐騙手法。
員警耐心苦勸，張婦一開始還無法相信自己螢幕對面的是騙子，但經警方一一指出疑點，例如「為何不直接借醫藥費」、「買彩券多此一舉」，她才認清遭到詐騙，並感謝警方及行員的熱心，替自己守住血汗錢。
大園分局呼籲，網路交友務必要謹慎，對方如提及金錢投資相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要輕易上當，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢。
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