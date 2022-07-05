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「放學後的我們在哪裡？」女警扮高中生演出真實遭性剝削案例
台北市婦幼警察隊處理兒少案件，發現部分青少年對於身體隱私觀念較為薄弱，容易遭人引誘、脅迫拍攝私密照，甚至遭散布私密性影像，婦幼隊製作「放學後的我們，在哪裡?」短片，由員警扮演高中生，演出真實遭性剝削案例。
片中女高中生彤彤因竊取物品，遭店家老闆脅迫拍攝私密性影像及發生性行為，性行為後給予金錢，彤彤又將老闆介紹給需要賺取零用錢的同學小倫認識。
老闆與小倫發生性行為時偷拍性愛過程，上傳色情網站牟利，一連串的故事情節後，由台北地檢署檢察官郭盈君提示法律責任認知，案件中老闆偷拍彤彤與小倫私密性影像，涉及兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項，處7年以上有期徒刑；散布小倫私密性影像，涉及兒童及少年性剝削防制條例第38條，最重處3年有期徒刑。
彤彤本是受害者，但介紹小倫進行性交易，不但觸犯兒童及少年性剝削防制條例第32條，也影響到自己受害的案情認定。
影片希望引導學生辨識犯罪行為及提升正確自保觀念，片尾加入iWIN網路內容防護機構，提供私密性影像協助下架的報案機制，及犯罪被害人保護協會心理輔導、生活重建及被害補償金等救助服務。
「放學後的我們，在哪裡?」短片，獲內政部社區婦幼安全宣導創意短片優等作品，今年暑期青春專案發布播放。「放學後的我們，在哪裡?」短片觀看網址:
https://youtu.be/3UqV4oIoIfg
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