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台中弘光科大女職員被砍傷 警逮一男子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

弘光科大日前發生一起男子躲在L棟大樓3樓女廁，隨機砍傷一名上廁所的女職員事件，女職員輕傷受驚嚇，警方隔天逮捕到犯案的26歲男子，他非弘光科大畢業的校友，警方依強制猥褻移送偵辦。

弘光科大已在學校網站公告，提醒學校職員和學生注意安全，消息傳開後，許多學生與教職員議論紛紛。

校方指出，事發後已經發三次公告，寄電子郵件給全校的教職員生，目前校園進出嚴加管控，深夜採單一出入口防範；26歲男子7月1日晚上躲在弘光科大生活應用大樓一間女廁，一名女職員上廁所時，被手持不明刀械男子騷擾，女子不慎遭到砍傷，驚慌失措。

校方報案，清水警方透過監視器畫面，逮捕26歲嫌犯到案，警方依強制猥褻移送偵辦，並調查他犯案原因中。

弘光科大網站貼出安全公告，提醒職員注意安全。圖／取自弘光科大網站
弘光科大網站貼出安全公告，提醒職員注意安全。圖／取自弘光科大網站

猥褻 監視器

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