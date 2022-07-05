台中弘光科大女職員被砍傷 警逮一男子

弘光科大日前發生一起男子躲在L棟大樓3樓女廁，隨機砍傷一名上廁所的女職員事件，女職員輕傷受驚嚇，警方隔天逮捕到犯案的26歲男子，他非弘光科大畢業的校友，警方依強制猥褻移送偵辦。

弘光科大已在學校網站公告，提醒學校職員和學生注意安全，消息傳開後，許多學生與教職員議論紛紛。

校方指出，事發後已經發三次公告，寄電子郵件給全校的教職員生，目前校園進出嚴加管控，深夜採單一出入口防範；26歲男子7月1日晚上躲在弘光科大生活應用大樓一間女廁，一名女職員上廁所時，被手持不明刀械男子騷擾，女子不慎遭到砍傷，驚慌失措。