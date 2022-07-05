防疫面罩多訂4片到提款機解除?攏系假！暖警成功阻詐

台中市大肚區66歲李姓男子日前因接獲來電，誤以為網路線上購買防疫面罩多訂4片，依電話指示到追分郵局提款機解除設定，他一邊聽電話，一邊試著操作提款機被員警發現，警方上前關心發現李男遇詐騙老梗，以經警方解說與阻止，保住李男帳戶內的1萬973元存款。

台中市警局烏日分局追分派出所副所長李世雄今天說，他和警員蕭名夆日前執行郵局前守望勤務，發現一名男子在追分郵局提款機旁，一邊試著操作提款機，一邊接聽電話，員警發覺有異便上前關心，詢問是否需要協助？對方表示，正在與郵局人員聯繫如何解除設定。

李世雄說，員警請男子先掛斷電話並查看來電號碼，竟顯示為高風險門號+886，員警告知郵局人員不會在下班時間還致電聯繫，並請男子隨同返回派出所查看165系統，發現來電的門號已通報為詐騙電話，男子才警覺差點淪為詐騙集團眼中的肥肉。

李姓男子表示，他在網路社群平台購買6片防疫護罩，貨到付款完成交易也取貨完畢，但一個月後，又接獲一通自稱防疫面罩經理來電告知因錯誤設定購買10片防疫面罩會多扣費用，已聯繫郵局協助他取消扣款，隨後一名自稱郵局客服人員來電，要他到提款機操作解除誤扣款項。

李姓男子說，他當時心驚驚的在郵局操作提款機，幸好遇到守望員警機警發現這是詐騙，感謝員警立即上前關懷阻止，守住帳戶內的存款。