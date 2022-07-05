快訊

恭喜！趙小僑報喜順利產女 劉亮佐心情曝光

她確診入睡後「喉頭一甜」咳出鮮血 跑兩家醫院都拒收

副閣揆辦公室主任遭爆婚外情 行政院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫面罩多訂4片到提款機解除?攏系假！暖警成功阻詐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區66歲李姓男子日前因接獲來電，誤以為網路線上購買防疫面罩多訂4片，依電話指示到追分郵局提款機解除設定，他一邊聽電話，一邊試著操作提款機被員警發現，警方上前關心發現李男遇詐騙老梗，以經警方解說與阻止，保住李男帳戶內的1萬973元存款。

台中市警局烏日分局追分派出所副所長李世雄今天說，他和警員蕭名夆日前執行郵局前守望勤務，發現一名男子在追分郵局提款機旁，一邊試著操作提款機，一邊接聽電話，員警發覺有異便上前關心，詢問是否需要協助？對方表示，正在與郵局人員聯繫如何解除設定。

李世雄說，員警請男子先掛斷電話並查看來電號碼，竟顯示為高風險門號+886，員警告知郵局人員不會在下班時間還致電聯繫，並請男子隨同返回派出所查看165系統，發現來電的門號已通報為詐騙電話，男子才警覺差點淪為詐騙集團眼中的肥肉。

李姓男子表示，他在網路社群平台購買6片防疫護罩，貨到付款完成交易也取貨完畢，但一個月後，又接獲一通自稱防疫面罩經理來電告知因錯誤設定購買10片防疫面罩會多扣費用，已聯繫郵局協助他取消扣款，隨後一名自稱郵局客服人員來電，要他到提款機操作解除誤扣款項。

李姓男子說，他當時心驚驚的在郵局操作提款機，幸好遇到守望員警機警發現這是詐騙，感謝員警立即上前關懷阻止，守住帳戶內的存款。

台中市警局烏日分局說，解除分期付款詐騙案件近來名列常見詐騙手法排行前三名，提醒民眾另提款機無法解除或取消分期付款設定，接獲金融機構客服人員指稱「要到自動提(存)款機操作，以解除分期付款」等關鍵字，就要提高警覺，一定要先循正確管道或撥打165專線查詢。

台中市警局烏日分局員警巡邏發現66歲李姓男子（右）在追分郵局邊操作提款機邊講電話，成功阻詐。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警巡邏發現66歲李姓男子（右）在追分郵局邊操作提款機邊講電話，成功阻詐。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警巡邏發現66歲李姓男子（右）在追分郵局邊操作提款機邊講電話，成功阻詐。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警巡邏發現66歲李姓男子（右）在追分郵局邊操作提款機邊講電話，成功阻詐。記者趙容萱／翻攝

郵局 提款機 詐騙集團

延伸閱讀

10萬以下小額繼承 流程簡化

影／屏東7旬婦郵局提款80萬 家裡要裝潢露餡險失老本

6旬農婦郵局匯款神色有異 機警女職員報警及時阻詐

郵局突通知入帳！他一看金額無言 網：我也收到了

相關新聞

台中弘光科大女職員被砍傷 警逮一男子

弘光科大日前發生一起男子躲在L棟大樓3樓女廁，隨機砍傷一名上廁所的女職員事件，女職員輕傷受驚嚇，警方隔天逮捕到犯案的26...

防疫面罩多訂4片到提款機解除?攏系假！暖警成功阻詐

台中市大肚區66歲李姓男子日前因接獲來電，誤以為網路線上購買防疫面罩多訂4片，依電話指示到追分郵局提款機解除設定，他一邊...

廣角鏡／暗夜惡火 中壢6禮儀公司燒毀

桃園市中壢區培英路殯葬園區一間禮儀公司，昨天凌晨三時許火警，屋內堆積紙紮殯葬物品等易燃物，大火延燒波及另五間禮儀公司鐵皮...

跟騷法上路 基隆4案都是對前女友「勾勾纏」

跟蹤騷擾防制法今年6月施行，基隆市警察局婦幼隊統計至今發生4起跟騷案件，男子多以傳訊息、盯哨等方式騷擾前女友，其中3件被...

空軍上尉醫官營區輕生 傍晚相驗家人傷心認屍

空軍防空暨飛彈指揮部鄧姓上尉醫官，今天被人發現陳屍在台南營區寢室內，軍方立即送醫仍宣告不治，台南地檢署檢察官今天傍晚會同...

空軍防空暨飛彈指揮部上尉醫官疑輕生 死因待相驗

台南仁德空軍防空暨飛彈指揮部1名上尉醫官，上午傳出在寢室輕生沒有生命跡象，軍方送醫宣告不治；不過軍方人員稱醫官雖上周五、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。