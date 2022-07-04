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跟騷法上路 基隆4案都是對前女友「勾勾纏」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

跟蹤騷擾防制法今年6月施行，基隆市警察局婦幼隊統計至今發生4起跟騷案件，男子多以傳訊息、盯哨等方式騷擾前女友，其中3件被害女子聲請家暴保護令。

基隆市警三分局6月4日接獲女子報案，指前男友分手後經常在她的住處附近盯哨，還拍下附近照片傳給被害人「證明」，令她感到害怕。警方調查後，認定男子因持續跟監、盯哨及騷擾前女友，開出跟騷法施行後第1張告誡書。

警四分局6月10日也接獲20多歲女子報案，前男友用傳訊、盯哨方式，騷擾她已長達半年。警方除依跟騷法告戒，並協助被害女子聲請家暴保護令。

基隆市警局婦幼隊指出，基隆累計已發生4起跟騷案件，都是男女朋友分手後，男方心有不甘或想復合，糾纏女方觸法。警方呼籲民眾分手後應理性溝通，絕對不能以跟蹤、傳訊、盯哨等方式騷擾對方。

基隆市一名男子（右）為求和前女友復合，涉嫌跟蹤騷擾前女友，收到警方依跟蹤騷擾防制法開立的書面告戒書。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名男子（右）為求和前女友復合，涉嫌跟蹤騷擾前女友，收到警方依跟蹤騷擾防制法開立的書面告戒書。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 分手 家暴

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