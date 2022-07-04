跟騷法上路 基隆4案都是對前女友「勾勾纏」

跟蹤騷擾防制法今年6月施行，基隆市警察局婦幼隊統計至今發生4起跟騷案件，男子多以傳訊息、盯哨等方式騷擾前女友，其中3件被害女子聲請家暴保護令。

基隆市警三分局6月4日接獲女子報案，指前男友分手後經常在她的住處附近盯哨，還拍下附近照片傳給被害人「證明」，令她感到害怕。警方調查後，認定男子因持續跟監、盯哨及騷擾前女友，開出跟騷法施行後第1張告誡書。

警四分局6月10日也接獲20多歲女子報案，前男友用傳訊、盯哨方式，騷擾她已長達半年。警方除依跟騷法告戒，並協助被害女子聲請家暴保護令。