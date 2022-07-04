男子騎機車上高速公路 國道警將開罰3千元以上
正當大型重機爭取國道路權時，1日凌晨卻有民眾騎普通重型機車上國道1號，一路從桃園騎到五股路段，經國道警查證屬實後逕行對車主開單處3000元以上6000元以下罰鍰。
大型重機團體為爭取國道路權，發起1至4日上國道行駛活動。國道公路警察局也嚴陣以待，但根據有關民眾透過網路社群上傳影片，卻發現一台普通重型機車7月1日凌晨3時往北行駛於國道1號的畫面。
國道公路警察局第一公路警察大隊發布新聞稿表示，經查，當時並未接獲民眾報案，警方除連繫貼文民眾將相關影像上傳並提出檢舉，還調閱CCTV影像及路口監視器，確認這部機車違規行駛國道。
國道警方表示，機車騎士一路行駛於外側車道北上，從桃園內壢騎到新北市五股路段，沿途騎乘行為並無危險駕駛情形。因此，警方依違反道路交通管理處罰條例逕行開單告發，處新台幣3000元上6000元以下罰鍰。
警方呼籲民眾勿騎乘機車上國道，如有違規或危險駕駛，警方將嚴正執法。
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