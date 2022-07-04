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空軍上尉醫官營區輕生 傍晚相驗家人傷心認屍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

空軍醫官在營區輕生，軍方人員和家屬配合南檢在台南市立殯儀館相驗。記者黃宣翰／攝影
空軍醫官在營區輕生，軍方人員和家屬配合南檢在台南市立殯儀館相驗。記者黃宣翰／攝影

空軍防空暨飛彈指揮部鄧姓上尉醫官，今天被人發現陳屍在台南營區寢室內，軍方立即送醫仍宣告不治，台南地檢署檢察官今天傍晚會同空軍和憲兵隊人員在台南市立殯儀館相驗，檢方研判是自殺輕生，家屬沒有異見，遺體交由家屬處理後事。

鄧的父母今天接獲惡耗後，從台中趕到台南，今天傍晚6點多並在空軍人員陪同下，到台南市立殯儀館傷心認屍，鄧的母親相當難過，坐在椅子上低頭不語，經親友和軍方人員安撫後，才提起精神和葬儀社人員協調安排兒子後事。

據了解，29歲鄧姓醫官上周五、六、日在營內連續值班3天，昨晚還和同袍一起看影片，沒人發現他有何異常，他身為醫務所主任，在值班寢室輕生，被人發現時已無生命跡象。

部隊同仁發現後立即進行心肺復甦術，並使用AED，經送往醫院仍宣告不治，軍方人員並發現他留有遺書，透露「人生好累」等輕生念頭。空軍同袍表示，醫官平日個性內向，工作認真對人又好，實在無法相信。

台南地檢署說，此案經檢察官相驗後，研判是自殺，家屬沒有異見。

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台南 空軍 檢察官

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