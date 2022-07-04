空軍防空暨飛彈指揮部上尉醫官疑輕生 死因待相驗

台南仁德空軍防空暨飛彈指揮部1名上尉醫官，上午傳出在寢室輕生沒有生命跡象，軍方送醫宣告不治；不過軍方人員稱醫官雖上周五、六、日連續三天在營值班，但昨晚還和同袍一起看影片，看起來還很開心，沒人發現異常。

有醫官同袍表示，醫官身兼醫務所主任，個性內向但工作認真對人又好，事先毫無異狀，無法相信會輕生。

外傳「該名上尉留有遺書，疑似因為不適應軍中高壓工作而輕生」；不過軍方表示，事件原因正在調查，詳細死因待檢察官相驗才能確認。

當地里長表示，事先並不知道這件意外發生，不過聽到的消息是醫官在值班寢室輕生，發現時已無生命跡象，部隊同仁發現後CPR、並使用AED急救，送往台南市立醫院仍宣告不治。

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