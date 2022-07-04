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百歲人瑞離家3公里迷路 報姓名自述抗戰行軍年輕警佩服
桃園市平鎮區百歲人瑞謝姓老榮民前天拄著拐杖獨自出門買午餐，一路走了3個多小時到中壢，拎著便當竟忘記回家的路，巡邏警員發現，謝姓老榮民拿出身分證，講述自己參加抗戰及行軍過去，讓年輕警員佩服老人家好體力。
中壢警方今天表示，家住平鎮區貿易路的謝姓百歲人瑞老榮民，由於年紀大健忘、有輕微失智，他拄著拐杖、獨自出門買午餐便當，竟一路走到中壢區同慶路360巷口，離家逾3公里，手中拎著2個便當，卻忘記回家的路，站在路旁不知所措。
中壢仁愛所巡佐羅際幹、警員吳聲武及梁薽予巡羅發現謝姓老榮民因為天熱體力不濟，上前詢問關心，發現老人家迷路，先帶上巡邏車休息疏解暑熱，老人講出姓名、拿出身分證，員警一看竟是「民國11年次」的百歲人瑞，詢問才知老人竟離家走路3公里多。
謝姓老榮民休息逐漸恢復精神，謝姓老榮民向年輕警員表示，自己93歲（忘了已百歲），曾參加抗日戰爭，年輕時行軍打仗、而後跟著國軍來台，在軍隊練就好腿力。仁愛所員警聽了很佩服老人的好體力。
警員根據謝姓百歲人瑞提供姓名、資料，見老人家體力恢復，開車載謝姓老榮民回到平鎮住家，謝姓老榮民兒子看見才知老父親獨自出外買便當，謝姓男子看見父親平安無事，再三感謝員警照顧和護送父親返家。
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