不只1人！南投接連傳出「鎮長借錢」 他們急澄清

年底就是九合一選舉，疑有詐徒看準不少擬參選人已開啟政治獻金專戶，著手籌措選舉經費，竟冒用南投「埔里鎮長廖志城」、「草屯鎮長簡景賢」等身分透過LINE向親友借錢，嚇得他們急澄清，呼籲民眾別上當，但已有人受害遭騙30萬元。

埔里鎮長廖志城指出，今日接獲友人反映，疑有不肖人士冒用他的LINE，先是很客氣的私訊對方，問他有沒有在忙，要忙到幾點，之後話鋒一轉就說要借錢，友人覺得奇怪，在山上忙完工作，一下山就立刻到埔里公所求證，這才確定是詐騙。

廖因此緊急在臉書澄清，「這絕對不是他」，呼籲民眾不要上當受騙；他說，這個借錢的LINE帳號，並非他本人現在使用的LINE帳號，卻冒用他和妻子合照當大頭照，而他絕不會向他人借錢，目前已向警方報案，盼盡速查明背後不法情事。

無獨有偶，草屯鎮長簡景賢也遭人冒用LINE帳號詐騙，他說，上個月有詐徒冒用他的照片創了LINE帳號，到處跟人說LINE帳號變更，這是新的，之後就說有急用要匯30萬元帳款給人，但他在議會開會走不開，開會結束就馬上匯款歸還。

而收到這個詐騙帳號訊息的朋友，大多都有發現文中稱「他在台北市議會開會」覺得奇怪，有的有求證，有的沒上當，但其中1個友人剛好沒聯絡上他，因此受騙匯款，更可惡的是，這詐徒食髓知味，隔2天又用同樣手法借錢，友人覺得不太對勁，打電話到鎮公所確認，才知道自己被詐騙，事後已去警局報案。