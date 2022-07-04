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基隆建築物火災大幅減少 歸功「住警器」發出聲響預警

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局公布近5年發生的火災件數，分析發現建築物火災件數呈現下降趨勢。在連續4年均超過100件後，去年減為69件，比前年108件少39件，減幅36%。消防局表示，相關數據是市民與消防人員共同努力的防災成果。

消防局表示，2017到2021年全市發生火災件數分別為195、184、135、160和133件。建築物火災部分，2017年為131件，占全年火災67.1%。2018年132件，占71.7%。2019年101件，占74.8%。2020年108件，占67.5%。2021年69件，占51.8%

消防局分析建築物火災降低因素，主要為近5年編列1000萬預算購置住宅用火災警報器，投入大批警義消人力到府免費安裝，落實低收入戶、獨居老人及身心障礙者家庭弱勢族群優先安裝政策。近5年內有59件住警器成功預警，讓民眾做好火災應變成功案例，對保護市民生命財產安全起到很大的作用。

消防局長陳龍輝說，近5年火災原因以電氣因素最多，占約30％。基隆氣候較為潮濕，民眾使用除濕機比率偏高，呼籲市民朋友檢視除濕機是否為瑕疵回收的機型，並請主動電報各區的經銷服務站，防止濕機自燃災害發生。延長線使用也會提高電氣危險機率，建議勿同時使用高耗電的電器，強化用電安全。

基隆市消防局分析近5年火災件數，發現建築物火災呈現下降趨勢，展現市民與消防人員共同努力防災成果。圖／基市消防局提供
基隆市消防局分析近5年火災件數，發現建築物火災呈現下降趨勢，展現市民與消防人員共同努力防災成果。圖／基市消防局提供
基隆市消防局分析近5年火災件數，發現建築物火災呈現下降趨勢，展現市民與消防人員共同努力防災成果。圖／基市消防局提供
基隆市消防局分析近5年火災件數，發現建築物火災呈現下降趨勢，展現市民與消防人員共同努力防災成果。圖／基市消防局提供

火災 建築 除濕機

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