機車不見記錯停放位置 萬華警細心尋回

台北市一名林姓男子記錯機車停放位置，誤以為機車遭竊，報警找來員警幫忙尋找，果然在萬華警分局華江派出所警員的尋找下，順利尋回機車，讓林男不斷感謝警方的辛勞與高速效率。

警方表示，萬華警分局華江派出所日前晚上九點多時接獲林男報案，指她的機車停在環河南路二段上的超商旁，只是離開約十分鐘去超商提款，回來牽車時卻遍尋不著機車，讓他心急如焚。

華江所警員郭桓彰到場後，先是安撫林男緊張情緒，邊與林男確認停車位子，郭員研判只離開十分鐘不至於機車遭竊，很有可能只是記錯停放位置，於是郭員細心在現場附近來回尋找，終於在還寒南路二段另一間超商附近巡洛機車。

林男見到機車失而復得被警員快速尋回，鬆了一口氣，不停向郭員道謝，更稱讚警員為民熱心服務且效率快速。