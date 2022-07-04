重機騎上國道 北部最多、中部最悍、南部違規情節最嚴重

國道公路警察局全面防堵大型重機「94要上國道」行動，連續4天共開出104張罰單，其中尤以北部地區件數最多，中部地區車友反應最激烈，南部違規情節最嚴重，有1人拒絕攔查逃逸被依公共危險罪嫌移送法辦。

該活動發起全台大型重機車友，7月1至4日中午12時騎上國道爭取路權。國道警方9個大隊全面動員，在各個重點交流道入口、服務區聯外便道口布署重兵防堵，搭配巡邏車重點路段機動巡查，未上路直接勸離，已上路攔截取締並當場拖吊移置禁止再騎，另透過監視系統逕行舉發。

4天共開出104張罰單當中，尤以北部地區第1、6、9大隊（雙北、基、宜、桃、少部分新竹地區）合計取締53件最多，中部第2、3、7大隊（中、彰、投、苗、少部分桃園地區）取締30件次之，南部第4、5、8大隊（雲、嘉、南、高、屏地區）21件最少。

但中部地區曾有10幾輛大型重機成群結隊同行，在交流道被擋下勸離，引發部分騎士不滿抗議，後方回堵汽車不爽猛按喇叭，場面緊張，更有3輛機車趁隙突圍衝上國道，被巡邏車追上攔截。

國道3號北向300公里約嘉義水上路段，昨天下午1時32分則有1輛大型重機，從台82線銜接國道3號的匝道進入高速公路，拒絕攔查加速逃逸，當時員警曾通報巡邏車攔截圍捕，但機車僅行駛3公里便下中埔交流道逃離。