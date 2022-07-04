專盯臨停未上鎖車輛2週連偷10起 雲林慣竊收押
金姓男子近日尋找未上鎖、鑰匙未拔臨停車輛行竊，虎尾警分局2日拘提到案，經查金男2週在虎尾、西螺等地犯下10起竊盜，檢方認有反覆實施之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。
雲林縣虎尾警分局偵查隊副隊長蔡岡宏今天接受媒體聯訪時表示，虎尾派出所近日接獲多起被害人報案聲稱車輛內財物遭竊，遂組成專案小組追緝，調閱監視器掌握犯嫌身分，2日晚間持雲林地檢署核發拘票將43歲金男查緝到案，昨天移送雲林地檢署偵辦。
蔡岡宏指出，居住西螺鎮的金男騎乘自己的機車，隨機在路上尋找臨停車輛，發現駕駛離開車輛時車門未上鎖或鑰匙未拔進行行竊；經清查，金男在西螺、虎尾等地犯案，2週內犯下10起竊盜案。
警方訊後依竊盜罪移送雲林地檢署，檢方認為，金男有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。
虎尾警分局提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖，並不將財物留在車上，隨身攜帶，可避免遭竊嫌盯上；若遇可疑人、事亦請求警方進一步查察，防範宵小危害治安。
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