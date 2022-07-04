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影／汽機車臨停老是掉財物 虎尾警方抓到順手牽羊慣竊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮近幾日接獲多起被害人報案，指他們車輛內財物遭竊，虎尾分局遂立即組成專案小組追緝，調閱監視器鎖定為金姓慣竊，昨晚持拘票將嫌犯查緝到案，今天偵訊後依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。

警方指出，有竊盜前科的金姓嫌犯，最近騎車「逛街」，一路尋找隨機行竊的車，趁著駕駛臨時路邊停車，暫時離開用車的短短幾分鐘，對車門未上鎖或是鑰匙未拔起的汽機車，偷竊內財物。

經查金嫌近日內共連續犯下六起汽機車財物竊盜案，由於金嫌並非住虎尾，警方第一時間清查，很難掌握其行蹤，但經調閱監視器比對其行蹤，發現金嫌行蹤落腳在西螺地區，昨天速向雲林地檢署聲請拘票，晚間發動緝捕行動，順利將他逮捕到案。

他坦承因缺錢花用才對臨停車子順手牽羊。並帶他到幾處丟棄偷來皮包的地方，他說只把皮包內值錢的財物取出，包括證件存摺等皮包則丟在路邊空地草叢。

檢方今天複訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，虎尾分局長廖志明呼籲被害人盡速與分局聯絡並指認犯嫌。同時也提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖及不將財物留在車上，隨身攜帶，可避免遭竊嫌盯上。

虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌落網被收押。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌落網被收押。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝
虎尾最近出現汽機車順手牽羊慣竊，專找臨停車輛下手偷竊車上財物，金嫌偷來的皮包等財物，取出值錢財物後皮包就丟棄。記者蔡維斌／翻攝

雲林 竊盜 監視器

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