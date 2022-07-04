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八旬退休師欲匯百萬 警追到家二度勸阻救回養老金
彰化縣80歲陳姓退休老師上周到華南銀行員林分行要匯出一百萬元，行員查覺有異通知警方，警方勸阻後，甚至登門關心，但婦人隔天仍到銀行要匯款，婦人說錢是要匯去國外給姐妹買蜂膠和給姪子投資，警方不放棄的勸導，婦人才放棄匯款，保住她的養老金。
員林市莒光所所長蔡文淦說，華南銀行員林分行6月30日受理陳姓婦人欲匯出百萬元大筆款項，且說詞含糊不清有所保留，行員即機警查出匯款帳戶為近日開設，且有多筆金錢進出，研判疑似詐騙案件，立即通報警方，員警即前往勸阻，陳婦一看到員警要問她匯款的事，僅直呼「老套、老套」即快步離去，由於陳婦的匯款單因戶名填寫錯誤，匯款並未成功。
蔡文淦和警員陳祉言擔心陳婦會再受騙，鍥而不捨再追到到陳婦家關心，陳婦卻對警方說，她是退休教師不會受騙，且錢是要匯款去給住在巴西的姐妹買蜂膠和姪子投資所用，又說她丈夫身體狀況不好需獨自照護，心力交瘁，不希望再被警方打擾，但蔡文淦二人仍不放棄提醒陳婦可能是詐騙集團，不要受騙，陳婦也答應會小心。
但隔天陳婦人卻又再到華南銀行要匯出一百萬元，行員只得再通知警方，員警苦口婆心一再勸阻，陳婦才未將百萬元匯出。
員林分局長楊志傑說，最近臉書「假投資」的詐騙案層出不窮，而跨國詐騙集團成員多利用臉書或其他交友APP等網路社交軟體，誆稱投資穩賺不賠、高投報率，當被害人信以為真掏錢投資後，畢生辛苦存下的積蓄將石沉大海、求償無門，呼籲民眾不要輕易受騙，家中若要長輩老人家也要多關心注意，以免蒙受鉅額損失。
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