三峽大豹溪男童差點捲進瀑布 救生協會緊急救出

近日午後常有雷陣雨，新北市消防局昨天搭配民間團體出動81人，分成4組在三峽區大豹溪全線水域巡邏執行防溺勤務，上午11時許在蟾蜍山谷發現1名男童漂到瀑布區，差點就被捲入水底，救生協會人員馬上跳入水中將男童帶出。

大豹溪流域每逢夏季吸引遊客戲水，過去常發生溺水意外，是消防局重點防護區域，昨天巡邏發現遊客尤以鴛鴦谷、蟾蜍山谷人數最多，統計共約634人。

其中蟾蜍山谷在上午11時30分，有1名跟著家人從桃園來玩的徐姓男童，被水流沖到瀑布區，差點就被捲入水底，救生協會人員看見立刻跳入水中協助帶出，男童平安無恙，並向家長宣導勿讓孩子離開視線。