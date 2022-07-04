影／單車翁疑斜切橫越道路 直行轎車撞上無生命跡象

台中市八旬李姓老翁今天中午12時許，騎單車行經建成路時，疑斜切橫越道路，當時直行在快車道的李姓女子閃避不及，直接撞上，救護車到場時，李翁已無生命跡象，送醫急救，當時李女行向的燈號為綠燈，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

第三警分局交通分隊調查，李姓老翁（81歲）今天中午12時許，騎單車從東區東光路斜切至建成路，一路從慢車道橫越至快車道，當時駕駛轎車，行駛在建成路快車道的李姓女子（40歲）閃避不及，直接撞上，李翁被撞飛倒地，全身有多處傷勢，救護車到場時，李翁已無生命跡象，目前仍在醫院急救。