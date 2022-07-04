聽新聞
test
0:00 / 0:00
「94要上國道」4天告發104件 逃逸者遭公共危險法辦
針對大型重機團體在臉書粉專「94要上國道」，發起車友7月1至4日上國道爭取路權，國道公路警察局全面布署防堵，至活動結束共計攔獲91輛大型重機，當場舉發、移置，並透過監視系統逕行舉發12件，還有1件拒絕攔查逃逸，將依刑法公共危險罪嫌偵辦。
國道公路警察局交通科股長許敦淵指出，依據道路交通管理處罰條例第33條及第92條規定，機車違規行駛高速公路，可處3千至6千元罰鍰；拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。
7月1至4日行動期間，警方在北、中、南高速公路全線，不分日夜全面布署警力防堵，同時利用監視系統補足警力沒有到達的地方，一共告發104件。
由於現階段高速公路仍未公告開放5 50西西以上大型重機可行駛路段，國道警方再次呼籲大型重型機車車友們，在主管機關未公布開放國道之前，務必遵守法令規定，切勿違規騎上高速公路。
國道公路警察局除將持續嚴正執法，若發現有意圖集結大批重機違規上國道，或有危險駕駛行為而影響高速公路行車安全，將依刑法妨害秩序及公共危險罪究辦，絕不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言