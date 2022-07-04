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「94要上國道」4天告發104件 逃逸者遭公共危險法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對大型重機團體在臉書粉專「94要上國道」，發起車友7月1至4日上國道爭取路權，國道公路警察局全面布署防堵，至活動結束共計攔獲91輛大型重機，當場舉發、移置，並透過監視系統逕行舉發12件，還有1件拒絕攔查逃逸，將依刑法公共危險罪嫌偵辦。

國道公路警察局交通科股長許敦淵指出，依據道路交通管理處罰條例第33條及第92條規定，機車違規行駛高速公路，可處3千至6千元罰鍰；拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

7月1至4日行動期間，警方在北、中、南高速公路全線，不分日夜全面布署警力防堵，同時利用監視系統補足警力沒有到達的地方，一共告發104件。

由於現階段高速公路仍未公告開放5 50西西以上大型重機可行駛路段，國道警方再次呼籲大型重型機車車友們，在主管機關未公布開放國道之前，務必遵守法令規定，切勿違規騎上高速公路。

國道公路警察局除將持續嚴正執法，若發現有意圖集結大批重機違規上國道，或有危險駕駛行為而影響高速公路行車安全，將依刑法妨害秩序及公共危險罪究辦，絕不寬貸。

警方不分日夜在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供
警方不分日夜在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供
國道公路警察局交通科股長許敦淵指出，國道尚未公布開放大型重機，違規必究辦，絕不寬貸。圖／警方提供
國道公路警察局交通科股長許敦淵指出，國道尚未公布開放大型重機，違規必究辦，絕不寬貸。圖／警方提供
警方在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供
警方在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供
警方在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供
警方在國道全線動員攔查大型重機，４天共告發104件， 逃逸者依公共危險法辦。圖／警方提供

國道 高速公路 重機

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