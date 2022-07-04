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米克斯北巿巷口亂竄追車 飼主縱容動物嚇人被罰5千

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

胥姓飼主飼養的黑色米克斯，今年5月22日11時許，在台北市溫泉路68巷口亂竄，追逐詹女的機車，導致詹女和女童受到驚嚇差點摔車。士林地方法院裁定，飼主縱容動物嚇人，處罰鍰5千元。

今年5月22日上午11時許，詹女騎機車搭載女童，行經北投區溫泉路68巷口，被一條黑色米克斯追車、差點摔車。當晚8時許，詹女報案，指控飼主沒管好米克斯，縱容米克斯隨意上路亂竄追車，害她受到驚嚇，影響行車安全。

北投分局受理報案，調閱監視器畫面追查實情，並通知胥姓飼主到案說明，依社會秩序維護法移送士林地方法院簡易庭裁處。

裁定指出，社維法第70條第3款驅使或縱容動物嚇人者，可處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰後；法條明文「驅使」指用積極行為驅使動物去嚇人，「縱容」則以消極不看管有義務看管的動物，容認其恣意嚇人。

法官認定，胥姓飼主縱容犬隻自由活動，消極容認犬隻嚇人，認定胥姓飼主縱容動物嚇人，違反社會秩序維護法縱容動物嚇人，裁定處罰緩5千元。

米克斯在路上亂竄追車，法院認定飼主縱容動物嚇人，處罰鍰5千元。記者蕭雅娟／翻攝
米克斯在路上亂竄追車，法院認定飼主縱容動物嚇人，處罰鍰5千元。記者蕭雅娟／翻攝
米克斯在路上亂竄追車，法院認定飼主縱容動物嚇人，處罰鍰5千元。記者蕭雅娟／翻攝
米克斯在路上亂竄追車，法院認定飼主縱容動物嚇人，處罰鍰5千元。記者蕭雅娟／翻攝

米克斯 溫泉 北投

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