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基層消防自製火煙燃燒櫃訓練 火場判讀戰術更正確有效

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局第五大隊後方今天傳出陣陣黑煙、時大時小，一下變黑、又一下變白，民眾好奇以為消防隊失火了。五大隊表示，其實這是運用自製「火煙判讀戰術燃燒櫃」，在充足安全防護下訓練「火煙流判讀及消防戰術運用」。

五大隊指出，轄區建築物類型繁多、規模龐大，消防人員遭遇情況複雜危險，為提升救災安全戰術運用效率，特別以勸募及回收材料自製長140公分、寬45、高120公分「燃燒櫃」，實際模擬真實火場情況，觀察煙流速度、體積，密度，及顏色等，結合滅火、排煙、氣流控制等戰術，協助救災人員通盤了解火場狀況及救災戰術運用。

五大隊教官表示。考量救災常遇到的建築物狀況及火災特性，「火煙判讀戰術燃燒櫃」設計主要兩大部分：一是水平煙流，特殊設計水平隔間，可觀察煙流及火流狀況，可模擬排煙及滅火協調搭配戰術；第二部分垂直煙流，模擬煙流垂直流動狀況，並可模擬正、負壓垂直排煙戰術運用。燃燒櫃特別設計觀景窗，能觀察煙流及火流在建築物內的流動狀況，訓練上更為直覺、更有效率。

第五大隊製作燃燒櫃過程不簡單，除建築物模型設計、製作材料取得，更經3次以上實際試驗，經歷火載量過小、板材選用影響煙製程、玻璃爆裂等失敗，反覆修正嘗試多種不同板材等，多項安全修正製作更符合實境模擬屋，最後終於試驗成功。

消防局長李明峯表示，救災時能判讀煙流及火流、搭配適當戰術，能大幅提升救災安全及搶救效率，設計良好的訓練設施能幫助我們達成目的，將持續努力研發創新有效的搶救及訓練設施設備，提升救災效率及安全。

台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
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台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝
台南消防五大隊自製火煙燃燒櫃訓練，火場判讀戰術更正確有效率。記者周宗禎／翻攝

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