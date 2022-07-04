鐵皮屋藏「天九牌職業賭場」 新北警逮40人查扣200萬元

近40名賭客窩在新北市泰山區一間鐵皮屋內聚賭，警方連日蒐證後一舉查獲送辦。記者翁至成／翻攝 石姓男子涉嫌在新北市泰山區經營天九牌職業賭場，新北市警方獲報不法情事，蒐證後上月底發動搜索，在鐵皮屋內逮捕石男與賭客等40人，查扣200萬元賭資與骰子、點鈔機等賭具，警詢後依賭博罪嫌與違反社維法送辦。

新北市刑警大隊日前接獲線報，有不法職業賭場在疫情高峰後蠢蠢欲動，跨縣市流竄至新北市轄內，獲悉後連日蒐證，掌握事證與地點，於上月27日深夜，持搜索票兵分多路包圍泰山區大科路一處鐵皮屋。

警方先控制住門口把風人員，再一舉查獲賭場內石男等3名負責人與賭客37名，查扣200萬元賭資，與骰子、點鈔機、籌碼等賭具，罪證確鑿，警詢後依法送辦。