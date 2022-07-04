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霸王車慣犯從高雄搭小黃到新北 1萬元車資未付開溜
高雄市計程車司機25日凌晨從鳳山搭載1名男子，開車3個多小時到達新北市新莊區，乘客隨即下車溜進暗巷不見人影，司機報案損失1萬多元車資，還要再開3小時空車折返。警方查出嫌犯是有詐欺前科的38歲莊姓男子，將設法通知到案。
司機25日凌晨4時30分向新莊派出所報案，聲稱大約凌晨1時20分在高雄市鳳山區五甲二路，承載1名男性乘客，自稱廟宇彩繪師要回新北市新莊區拿特殊工具。
抵達狹窄的新莊路之後，乘客要求靠邊停，未付跳表1萬1005元車資，便迅速開門下車說要去找門牌。司機不放心尾隨跟去，對方卻說附近路幅狹小，請司機先移車避免影響通行，結果乘客便從小巷開溜，司機等了20分鐘未見人影，直接報案。
司機說，當時是計程車群組派的班，通常熟客才會透過群組叫車，因此他沒有預收一半車資，沒想到遇到霸王客，後來還有其他司機說5月曾經載到同1人，當時被跑單1800元。
新莊警分局新莊派出所所長龔琦欽說，目前查出涉嫌坐霸王車的嫌犯，是1名有詐欺紀錄的38歲莊姓男子，將設法通知到案說明。
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