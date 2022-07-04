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男蹲中山捷運手扶梯 布鞋挖洞塞錄音筆偷拍遭訴
又見偷拍狼！謝姓男子涉嫌在布鞋上挖洞，塞進具錄影功能的錄音筆，假裝在台北捷運中山捷運站4號出口手扶梯綁鞋帶，偷拍短裙妹裙底風光，幸好路人見狀抓包謝男。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪嫌起訴謝男。
起訴指出，謝男今年6月4日晚上9時20分許，在自己的左腳布鞋上挖洞，塞進可以錄影的錄音筆，尋找作案對象，約25分鐘後，在台北捷運中山捷運站4號出口手扶梯處，尾隨1名短裙妹，謝男涉假藉蹲下綁鞋帶，由下往上偷拍裙底風光，幸好路人當場發現謝男布鞋動過手腳，抓包偷拍行徑。
短裙妹遭偷拍怒報警提告，警方查扣謝男布鞋內的錄音筆，並調取捷運站監視器影像，謝男見證據確鑿認罪，自白犯行。
檢方依謝男供述，和錄音筆中記憶卡錄影、翻拍照片等證據，認定謝男涉犯無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪嫌，依法起訴。
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