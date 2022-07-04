影／大重機就是不能上國道 國道警七大隊4天取締17件

社群臉書粉絲團「94要上國道」，7月1日至4日在全國各地發起大型重型機車上國道行動，國道公路警察局第七公路警察大隊除了在轄區路段部署重兵防堵外，並嚴格取締，4天來，共取締17件，將分別依道路交通管理處罰條例處以3000元至6000元罰鍰及違規記點處分。

國道公路警察局第七公路警察大隊在國道攔下大型重型機車。圖／國道第七大隊提供

國道公路警察局第七公路警察大隊管轄路段，國道3號北起苑裡、南至竹山及國道6號西起霧峰系統、東至埔里端，總長124.5公里，跨越苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣，七大隊結合地方警力，在各交流道防堵大型重型機車違規上國道，如果發現已上國道，則採取攔截取締，並護送離開國道。

警方在執法時，有多輛大型重型機車騎士欲交流道上國道3號，預置的警力一擁而上，將他們攔下，並強制不得上國道，引來部分機士的不滿；另外，還有3輛漏網的大型重型機車行駛國道3號，警方部署的巡邏車發現，立即鳴笛，並使用擴音器勒令停車，在攔下後，除告發外，還強制下國道。