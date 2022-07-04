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基隆大武崙沙灘戲水 情侶背包放岸上錢包都被偷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，但享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。劉姓男子周日與親友到沙灘玩水後，發現他和女友背包內的錢包被偷走，弟弟皮夾內的現金也不翼而飛，警方提醒戲水民眾注意財物安全。

劉男皮包被偷後報案，衍生「吃案」疑雲。劉母事後在臉書地方社團貼文，質疑警方處置流程。基隆警四分局大武崙派出所表示，雙方溝通案情產生誤會，絕非拒絕受理，將加強員警溝通應對技巧。

劉姓男子說，昨天和女友、弟弟、同學等人相約到大武崙沙灘玩水，下午4點左右上岸，看到他和女友的背包拉鍊被打開，裡面的錢包被偷了。弟弟的背包內的錢包還在，但裡面的錢不見了。

警方接獲報案派員到場，劉男說，本來想請警方來採指紋，看看能不能抓到竊賊，但警員的回答讓他聽覺得好像沒有用，找不回來，所以警員要他去派出所製作筆錄，考量同學們都還在就沒去。

警四分局表示，劉男未到派出所製作筆錄，已請人聯絡劉男及家屬釐清誤會。督察人員也會介入調查，若有推諉情形會嚴懲。

警方表示，夏日期間警方會加強濱海廊帶巡守，保護民眾財產安全，並提醒民眾戲水時，防範宵小趁無人看管時竊取財物。車輛停放妥當後應記得將貴重物品帶下車，避免宵小覬覦。

有遊客說，到海邊戲水，現金或重要物品會放在車上，畢竟有上鎖比較安全。至於帶到沙灘的包包，有人說會有人顧著，不會全部人都下水。有人說，會放在視線範圍內，隨時看著以防萬一。也有人說，不會放貴重物品，最多幾百元，要偷就偷吧！

基隆警方統計大武崙沙灘今年至今發生4件竊案，其中1件竊賊下手時當場被抓，另3件事後發現報案，還未查出嫌犯。

基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，只是享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，只是享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，只是享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，只是享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。記者邱瑞杰／攝影

沙灘 基隆 巡守

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