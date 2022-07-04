男子以為騎腳踏車酒駕不會被抓 3天內遭取締2次

高雄市湖內區一名蘇姓男子疑有酒癮，3天內被同一批員警抓到2次騎腳踏車酒駕，第1次拒測，第2次一度辯稱是前晚喝的，結果酒測值達每公升0.96毫克，警依法開單。記者陳玫伶／翻攝 高雄市湖內區一名蘇姓男子疑有酒癮，晚上酒後騎腳踏車外出行車搖晃，被巡邏員警攔下，因蘇男拒測，警方直接製單舉發，沒想到隔1天，同一批巡邏員警近中午又發現蘇男騎腳踏車行車不穩，蘇男起初否認酒駕，但渾身發出酒味，警方實施酒測值達每公升0.96毫克，依規定開單。

據了解，蘇男（43歲）無業，疑似有酒癮，平常以腳踏車代步，湖內警分局員警6月25日晚間近11點執行取締酒駕勤務，在湖內區中山路與大仁路口發現蘇男騎腳踏車搖搖晃晃，且腳踏車沒裝警示燈，員警立即將蘇男攔下，蘇男身上傳出酒味，但稱友人騎腳踏車違規才罰300元，以為騎腳踏車酒駕警察不會抓等理由拒絕酒測，警方只能依規定開出1200元拒測罰單。

27日中午同一批員警執行巡邏勤務，又發現蘇男騎腳踏車搖晃不穩，攔停後蘇男身上酒味濃厚，蘇男辯稱是前一晚喝的，經實施酒測值達每公升0.96毫克，明顯超標，員警當場依違反道路交通管理處罰條例開罰600至1200元，並勸誡蘇男喝酒後就不能騎車（包含腳踏車），因酒後會導致平衡感、反應力變差，容易跌倒摔車發生車禍事故。