影／情侶淡水約會只因男友不幫背包包 女友惱怒拔刀

新北市淡水有一對情侶日前在商場逛完街，走到停車場準備騎機車離開，竟只因男友不肯幫忙背包包，女友便亮刀刺破椅墊。後來又互相指控對方帶刀，女子嗆聲「沒人要承認就一起回去啊！」員警心想，「本來就要把你們2人帶回派出所！」

此案發生在上個月26日下午3時許，民眾在淡水區中正路一段禮萊廣場的機車停車場，看見情侶亮刀吵架，女方憤而刺破機車椅墊，再把折疊刀扔在地上，嚇得趕緊報案。

警方到場，45歲陳姓男子指控女方，「她包包不肯自己背，叫我背。還拿刀子要刺我！」員警詢問刀子是誰帶的？結果2人又互相指控是對方帶刀，47歲吳姓女子於是大聲嗆男友「既然沒人要承認，就一起回去啊！」