快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／8歲女童打BNT身亡今早解剖 指揮中心14時說明

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／情侶淡水約會只因男友不幫背包包 女友惱怒拔刀

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水有一對情侶日前在商場逛完街，走到停車場準備騎機車離開，竟只因男友不肯幫忙背包包，女友便亮刀刺破椅墊。後來又互相指控對方帶刀，女子嗆聲「沒人要承認就一起回去啊！」員警心想，「本來就要把你們2人帶回派出所！」

此案發生在上個月26日下午3時許，民眾在淡水區中正路一段禮萊廣場的機車停車場，看見情侶亮刀吵架，女方憤而刺破機車椅墊，再把折疊刀扔在地上，嚇得趕緊報案。

警方到場，45歲陳姓男子指控女方，「她包包不肯自己背，叫我背。還拿刀子要刺我！」員警詢問刀子是誰帶的？結果2人又互相指控是對方帶刀，47歲吳姓女子於是大聲嗆男友「既然沒人要承認，就一起回去啊！」

後來2人被帶回派出所，陳男不提毀損告訴，但2人無故持刀在公共場所吵架，警詢後依違反社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」移送簡易法庭，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

陳男指控吳姓女友持刀刺破他的機車椅墊。記者林昭彰／翻攝
陳男指控吳姓女友持刀刺破他的機車椅墊。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣折疊刀。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣折疊刀。記者林昭彰／翻攝
吳女大聲嗆男友：「既然沒人要承認帶刀，就一起回去（派出所）啊！」記者林昭彰／翻攝
吳女大聲嗆男友：「既然沒人要承認帶刀，就一起回去（派出所）啊！」記者林昭彰／翻攝
陳男指控女友：「她包包不肯自己背，叫我背。還拿刀子要刺我！」記者林昭彰／翻攝
陳男指控女友：「她包包不肯自己背，叫我背。還拿刀子要刺我！」記者林昭彰／翻攝

淡水 情侶

延伸閱讀

淡水三對三籃球賽開打 吸引54隊報名參加

光音淡水今開唱 下周乱彈阿翔等大咖重磅登場

河濱打卡景點再+1 黑熊、巨石像「北漂」淡水金色水岸

他「幫別的女人洗澡」女友怒求分手 無奈揭真相卻掀論戰

相關新聞

影／情侶淡水約會只因男友不幫背包包 女友惱怒拔刀

新北市淡水有一對情侶日前在商場逛完街，走到停車場準備騎機車離開，竟只因男友不肯幫忙背包包，女友便亮刀刺破椅墊。後來又互相...

影／國3龍井段大貨車撞故障車釀禍 1駕駛送醫不治

國道3號北上184.8公里台中龍井路段，今天清晨5時56分許，發生兩輛貨車追撞事故，一名22歲男子被送往台中光田醫院，到...

影／殭屍展後遺症？高捷男額頭貼符「跳」進車廂：誰拍馬上咬

殭屍出沒？！高雄捷運有一名男子額頭貼符咒，以「殭屍跳」跳進車廂，網友連忙用手機拍下並放上臉書分享，只見畫面中男子跳上捷運...

新竹外送員驚見噁男全裸取餐 網友驚呼「好危險」

新竹一名外送員3日送餐到市區一間公寓套房，卻驚見一名全裸男客取餐，對方還用剛摸過下體的手掏錢，讓該名送員十分傻眼，向警方...

影／大重機就是不能上國道 國道警七大隊4天取締17件

社群臉書粉絲團「94要上國道」，7月1日至4日在全國各地發起大型重型機車上國道行動，國道公路警察局第七公路警察大隊除了在...

基隆大武崙沙灘戲水 情侶背包放岸上錢包都被偷

基隆市大武崙沙灘是民眾夏日戲水的熱門景點，但享受消暑樂趣時，也給了竊賊下手的機會。劉姓男子周日與親友到沙灘玩水後，發現他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。