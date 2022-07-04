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影／情侶淡水約會只因男友不幫背包包 女友惱怒拔刀
新北市淡水有一對情侶日前在商場逛完街，走到停車場準備騎機車離開，竟只因男友不肯幫忙背包包，女友便亮刀刺破椅墊。後來又互相指控對方帶刀，女子嗆聲「沒人要承認就一起回去啊！」員警心想，「本來就要把你們2人帶回派出所！」
此案發生在上個月26日下午3時許，民眾在淡水區中正路一段禮萊廣場的機車停車場，看見情侶亮刀吵架，女方憤而刺破機車椅墊，再把折疊刀扔在地上，嚇得趕緊報案。
警方到場，45歲陳姓男子指控女方，「她包包不肯自己背，叫我背。還拿刀子要刺我！」員警詢問刀子是誰帶的？結果2人又互相指控是對方帶刀，47歲吳姓女子於是大聲嗆男友「既然沒人要承認，就一起回去啊！」
後來2人被帶回派出所，陳男不提毀損告訴，但2人無故持刀在公共場所吵架，警詢後依違反社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」移送簡易法庭，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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