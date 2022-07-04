屏東老翁誤上台78一腳油門踩到雲林 沒油累了停路上

屏東老翁誤上台78，一腳油門踩到雲林，油箱見底、筋疲力盡，直接停在車道上。圖／斗南警分局提供 屏東一名81歲張姓老翁日前開車載著妻子前往住家附近訪友，卻不料誤上快速道路台78線，從早上7點一路開到晚上9點，直到油箱見底又筋疲力盡才停下來，一整天沒吃東西也沒喝水人都虛脫，直到警方獲報協助返家，才結束這場驚魂之旅。

張姓老翁表示，原本早上7點開車載太太從屏東要到附近找朋友，卻不知道為何就開到雲林了，一整天下來沒吃東西也沒喝水，而且車子也快沒油了，只覺得很累很想休息就停下來了，不知道車子停在快速道路車道上。

斗南分局古坑分駐所副所長黃俊發、警員陳政揚獲報後立即到場，在台78線快速道路上發現有車輛停於外側車道上，走近一看車上坐著一對老夫妻，便協助將車子開回分駐所，並聯繫家屬從屏東至古坑帶回老夫妻，因為一整天未進食，警方提供熱湯麵讓老夫妻補充體力。