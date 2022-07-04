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影／台中婦獨居病發困家中 台北胞妹急報警破門搶救
台中市七旬楊姓婦人獨居在南屯區，上月底因身體不適無力起身，受困在房內，楊婦趕緊以電話向住在台北市的妹妹求助，楊婦妹妹因人在台北，無法即時趕到，因此通知警、消前往破門，順利將楊婦送醫，未釀意外。
第四警分局南屯所警員陳滕逸、楊耀昇在上月29日接獲報案，楊姓婦人（76歲）受困在南屯區的住處，警方到場後，徵得社區主委同意，以破門方式進入屋內，當時楊婦因病發，全身癱軟無力，躺在床上。
楊婦告知，當天身體出狀況，無法起身，打電話向住在台北的妹妹求助，妹妹因無法馬上趕到，所以協助報警。
警方通知楊婦的姪子到場協助，陪同前往醫院治療，經院方處置後，已無大礙。
南屯所長廖雲傑提醒，民眾應多加注意家中獨居長者身體狀況及生活起居，可安裝相關設備或固定時間聯繫，掌握獨居者日常生活狀況，避免獨留一人在家發生意外而留下遺憾。
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