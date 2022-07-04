關心則亂！擔心兒子信用破產 婦人險挨詐18萬餘元

婦人擔心兒子信用破產，臨櫃匯款時，行員機警攔阻並報警，幫她保住辛苦錢。圖／警方提供 關心則亂！苗栗縣後龍鎮1名婦人聽到兒子有手機簡訊「積欠貸款18萬4000元整，要求盡速繳還欠款，否則將尋求法律途徑處理」她擔心兒子信用破產，準備臨櫃匯款時，行員機警攔阻並報警，保住辛苦錢。

竹南警分局指出，本月初該婦人的兒子接到一封手機簡訊，簡訊傳送者自稱是某某車貸股份有限公司，稱他積欠貸款18萬4000元整，要求盡速繳還欠款，否則將尋求法律途徑處理；男子不疑有他，就請媽媽代為先行匯款至對方提供的帳戶。

婦人擔心兒子信用破產會有影響，便到一家金融機構臨櫃匯款，幸好熱心行員關懷詢問，並發現該帳戶竟是個人帳戶，協助致電詢問該車貸公司，該公司表示不可能會傳送這般簡訊催款，且並未與該帳戶的銀行合作，行員隨即報請警方處理。

警方表示，合法貸款公司絕不會要求民眾將欠款匯入個人帳戶。婦人當場慶幸自己辛苦錢未落入詐騙集團手中，一再向行員致謝。

竹南警察分局表示，詐騙集團常假藉知名合法公司名義寄送各式詐騙簡訊以取信被害人，請民眾收到類此簡訊勿驚慌，先行了解自身財務往來情形，並撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。