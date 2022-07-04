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影／大貨車國道爆胎毫無察覺 害11輛車遭殃車毀險追撞
國道1號南下湖口路段上月23日凌晨，一輛大貨車突然爆胎，巨大的輪胎皮橫在中內線車道，造成後方接連11輛車煞車不及撞上，不少車輛受損嚴重，國道警方經追查終於通知肇事駕駛到案，駕駛卻稱渾然不知，全案以涉公共危險罪嫌函送偵辦。
據了解，這起事故發生在6月23日0時許，張姓男子（50歲）駕駛大貨車南下行經新竹湖口路段時，疑似因胎壓異常導致爆胎，巨大的輪胎皮就橫在高速公路車道上，造成後方多輛自小客車直接撞上，還險些追撞釀嚴重事故。
不少車輛前保險桿都撞得不翼而飛，其中不乏昂貴名車，就連賓士、特斯拉都受害，粗估受害金額約百萬元上下，幸好當時高速公路上車輛較少，且許多車輛配備穩定系統，才沒有失控釀成重大事故。
國道警方經連日調閱湖口服務區、湖口交流道監視器畫面，終於鎖定肇事車輛，不過肇事的張男到案說明時則稱「事發時根本不知道爆胎」因此案發後直接駛離現場，直到下交流道才發現輪胎不見了，趕忙送進維修廠安裝新輪胎。
大貨車因爆胎危及其他用路人行車安全，遭以涉公共危險罪嫌函送，國道警方也呼籲用路人，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足，提醒上路前千萬做好行車前檢查。
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