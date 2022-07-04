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影／台中妙齡女沒搭到公車人肉擋車 警出面化解糾紛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在昨天下午在西區欲搭乘中鹿客運，趕到時，車門剛好關閉，司機礙於公司規定，不開啟車門，她一時氣憤，擋在車頭前，不讓公車駛離。警方獲報到場後，規勸陳女到車旁，以免涉刑責，陳女才識相到路旁，等候另輛公車，解除僵局。

第一警分局公益所在昨天下午3時許獲報，陳姓女子（28歲）在西區向上路、東興路口，站在中鹿客運的車頭前，不讓公車駛離，經警方到場了解，陳女欲搭乘該班公車，但不巧公車已關閉車門，陳女眼見公車明明在眼前，卻無法搭乘，司機也不願開門而氣憤，才會擋在車頭前。

經警員規勸後，陳女氣消自行走到路旁，讓中鹿客運的公車駛離，沒有產生其他交通事件，公車司機也沒有對陳女提出任何告訴。

第一警分局提醒，市民切勿在道路上有任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立之行為，以維護自己及他人安全，避免觸法。

台中市陳姓女子昨天因搭不到公車，在西區向上路、東興路口擋在公車車頭前，警方到場排除。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨天因搭不到公車，在西區向上路、東興路口擋在公車車頭前，警方到場排除。圖／讀者提供

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